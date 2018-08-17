Политика

Константин Большаков
17 Августа, 2018 16:04

Меркель рассказала об ожиданиях от встречи с Путиным

Ангела Меркель и Владимир Путин.
Источник: Ru.sputnik.md
#Меркель

#Путин

#Германия
Берлин, 17 Августа - DIXINEWS.

Лидеры стран встретятся уже завтра.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным важна для поиска решений мировых кризисов. При этом каких-то конкретных решений, принятых в ходе двустороннего саммита, Меркель призвала не ждать.

- Это рабочая встреча, от неё не нужно ждать особых результатов, - сказала глава германского правительства.

Меркель также заметила, что с Москвой необходимо постоянно сотрудничать, так как Германия тоже заинтересована в разрешении украинского и сирийского кризиса, и желает сотрудничать с Россией в экономической сфере.

Напомним, Владимир Путин прилетит в Берлин в субботу, 18 августа. До этого он сделает остановку в Вене, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

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