Политика

Константин Большаков
17 Августа, 2018 14:31

Стали известны детали свадьбы с Путиным

Карин Кнайсль.
Источник: Twitter.com
#австрия

#Путин

#Кнайсль
Вена, 17 Августа - DIXINEWS.

Это будет частный визит, пояснили австрийские власти.

В министерстве иностранных дел Австрии раскрыли детали, связанные с приездом президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы ведомства Карин Кнайсль. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, визит российского лидера не носит политического характера.

- Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, - подчеркнули в МИД Австрии.

Несмотря на то, что поездка Путина частная, в МИД страны примут все необходимые меры безопасности. Однако налоги австрийцев от этого не пострадают, так как российская сторона самостоятельно оплатит все расходы, пишет ТАСС. Затраты на свадебное торжество и частную охрану придётся оплатить госпоже Кнайсль.

Кроме того, на свадьбу должен приехать и канцлер Австрии Себастьян Курц, с которым российский президент встречался в июне 2018 года. Он был первым зарубежным лидером, встретившимся с Путиным после его инаугурации.

Напомним, свадебная церемония Карин Кнайсль состоится в субботу, 18 августа. Владимир Путин посетит её по пути в Берлин, где у него пройдёт встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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