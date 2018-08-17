Украинцы ищут пользу от закрытия ж/д сообщения с Россией

Чиновники соседней страны вновь агрессивно высказываются об отношениях с Москвой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире национального телевидения заявил о пользе прекращения железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, речи о сотрудничестве между двумя странами не может быть «в условиях войны».

Омелян сказал, что жёсткие меры Киева позволят «обезопасить украинцев» от поездок в Россию где они «могут быть похищенными или попасть в руки ФСБ». Также чиновник добавил, что между Киевом и Москвой «нет и никогда не было дружбы».

- Если мы воюем – нечего туда ездить, - высказался Владимир Омелян.

По мнению украинского министра, ранее стране принесло пользу закрытие авиасообщения с Россией. Якобы, после этого пассажиропоток в Украине вырос вдвое, а местная авиация только развивается.

Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились после госпереворота в Киеве, референдума в Крыму и событий на юго-востоке Украины. Киев обвинил Россию в «оккупации», тогда как российские власти неоднократно указывали на отсутствие доказательств вмешательства в ситуацию на Донбассе, и на то, что референдум в Крыму был проведён законно.