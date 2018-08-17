Спорт

Константин Большаков
17 Августа, 2018 09:40

Семак ответил Лукашенко за ходящих на четвереньках «зенитовцев»

Сергей Семак.
Источник: 78.fair.ru
#Лукашенко

#зенит

#Семак
Санкт-Петербург, 17 Августа - DIXINEWS.

Российские футболисты показали белорусским коллегам, что тоже умеют бегать и забивать.

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак после вчерашней победы над минским «Динамо» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказанные им после первой игры. Тогда белорусский лидер заявил, что российские футболисты «ходили на четвереньках».

По словам Семака, подобные высказывания задели всю команду, но в результате это оказалось дополнительным стимулом, который позволил разгромить минское «Динамо». За что, в свою очередь, наставник «Зенита» поблагодарил Лукашенко.

- Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает, - добавил Семак.

Напомним, во вчерашней игре «Зенит» на своём поле «уничтожил» минское «Динамо» со счётом 8:1, три мяча забил нападающий Артём Дзюба. При этом в первой игре в Минске питерцы проиграли 0:4. Благодаря этой победе «Зенит» вышел в следующий этап отборочного турнира.

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