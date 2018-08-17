Названы регионы с самыми дорогими школьными принадлежностями

Родителям придётся серьёзно потратиться перед 1 сентября.

В Росстате назвали регионы с самыми дорогими и дешёвыми школьными принадлежностями. Речь идёт об учебниках, тетрадях и, конечно же, ранцах.

Так, самые дорогие книжки продаются в Бурятии, где в среднем за один учебник придётся заплатить 700 рублей. В Магаданской области ситуация не лучше – за одно пособие попросят более 648 рублей, а на Сахалине – 642 рубля. А самые дешёвые школьные учебники были обнаружены в магазинах Ярославской области (186,5 рублей), Удмуртской республики (чуть дороже 216 рублей) и Севастополе (228 рублей), пишет RT.

Самый дорогой школьный ранец был обнаружен в Самарской области – здесь за него придётся отдать 2900 рублей. В Архангельской области – 2775 рублей, а в ХМАО и Хабаровском крае – почти 2650 рублей. Дешевле всего ранцы стоят в Омской области – чуть дороже 1000 рублей, в Республике Алтай (1104 рубля) и в Костромской области (1140 рублей).

А что касается тетрадей, то самые высокие цены Росстат зафиксировал в Ненецком автономном округе, где за одну тетрадку просят более 21,5 рублей. Второй по этому показателю стала Магаданская область – почти 14 рублей, а третье место досталось Сахалинской области, где за одну тетрадь родители школяров заплатят 11,2 рубля.

Самые дешёвые тетради, по заявлению Российской службы статистики, продаются в Чечне (3,74 рубля), Кабардино-Балкарии (3,79 рубля) и Белгородской области (4,41 рубля).