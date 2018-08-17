«Русал» может стать российским

Санкции сильно ударили по алюминиевому предприятию.

В совете директоров «Русала» рассматривают возможность перерегистрации компании в Росси из-за американских санкций. Сейчас фирма зарегистрирована на Нормандских островах.

Согласно сообщению «Русала» на Гонконгской фондовой бирже, совет директоров «тщательно изучил потенциальную возможность смены юридического адреса компании», что, в свою очередь, «может отвечать наилучшим интересам акционеров». Заседание состоялось накануне, 16 августа.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято и все ещё находится в статусе обсуждения.

Напомним, в апреле 2018 года в Вашингтоне объявили о введении очередных антироссийских санкций, под которые попал, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска и связанный с ним «Русал» и ряд других фирм.