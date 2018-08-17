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Константин Большаков
17 Августа, 2018 09:09
«Русал» может стать российским
"Русал".
Источник: Poli-trade.ru
Москва, 17 Августа - DIXINEWS.
Санкции сильно ударили по алюминиевому предприятию.
В совете директоров «Русала» рассматривают возможность перерегистрации компании в Росси из-за американских санкций. Сейчас фирма зарегистрирована на Нормандских островах.
Согласно сообщению «Русала» на Гонконгской фондовой бирже, совет директоров «тщательно изучил потенциальную возможность смены юридического адреса компании», что, в свою очередь, «может отвечать наилучшим интересам акционеров». Заседание состоялось накануне, 16 августа.
Отмечается, что окончательное решение пока не принято и все ещё находится в статусе обсуждения.
Напомним, в апреле 2018 года в Вашингтоне объявили о введении очередных антироссийских санкций, под которые попал, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска и связанный с ним «Русал» и ряд других фирм.
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