Массовые акции протеста: железнодорожники Туниса бастуют против отвратительных условий труда

Уже в ближайшее время на территории Туниса произойдут сбои в работе сети железнодорожного транспорта в связи с массовыми забастовками работников отрасли.

Об этом заявил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

О начале акций протеста стало известно от тунисского профсоюза железнодорожников. Рабочие требуют разблокировать 13 линий движения поездов и жалуются на отвратительные условия работы, которые крайне отрицательно сказываются на качестве оказываемых услуг железнодорожной сети государства. Необходимо отметить, что это далеко не единственная забастовка в Тунисе за последнее время: ранее работники аэропорта международного класса «Энфида-Хаммамет» отказывались исполнять служебные обязанности из-за низких условий труда.

Власти североафриканского государства не торопятся брать ситуацию под контроль: вместо решения насущных проблем в социальной сфере, они продолжают укреплять силовые структуры, которые участвуют в подавлении акций протестов и спонтанных митингов. При этом сотрудники правоохранительных органов сами неоднократно отмечали рост коррупционной составляющей в Тунисе. Сейчас более 300 высших чиновников страны участвуют в судебных разбирательствах, сред которых – множество представителей таможенной службы.

Вполне вероятно, что именно с такими комплексными проблемами в ведомствах связан случай незаконного задержания российского судна Ural, следовавшего из Новороссийска. Корабль был задержан около шести месяцев назад в порту Сфакса. Судьба экипажа и корабля до сих пор находится под вопросом.

Вместе с этим из Туниса поступают крайне настораживающие данные об ухудшении криминогенной обстановки: возросли случаи нападения на людей и стражей правопорядка, пропажи туристов, массовых акций протестов и забастовок. В начале 2018 года в целом спектре городов прошли митинги против постоянно растущих цен и высоких налогов; аналогичные события имели место быть и в мае. В первых числах августа работники аэропортов пригрозили прекратить трудовую деятельность в наиболее значимых туристических городах: Карфагене, острове Джерба, Монастире и прочих.

На прошлой неделе население консервативного склада ума оккупировали улицы городов с лозунгом «С нашей кровью мы будем защищать ислам», выступая против гендерного равенства. Рост экстремистских настроений в Тунисе уже послужил причиной того, что Европейский союз внес его в «чёрный список» стран, причастных к финансированию терроризма. При отсутствии качественной работы тунисского правительства, государство имеет все шансы стать «мировым изгоем» и навсегда остаться в изоляции.