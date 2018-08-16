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Константин Большаков
16 Августа, 2018 19:53
Губернатор похвасталась дорогами лучше, чем в Европе, а Путин ответил «Вам виднее»
Светлана Орлова.
Источник: kremlin.ru
Москва, 16 Августа - DIXINEWS.
Глава государства встретился с руководителем одного из регионов страны.
В четверг, 16 августа, в своей резиденции в Ново-Огарёво президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Светланой Орловой. В ходе беседы российский лидер поинтересовался, достроили ли в регионе трассу М7.
- Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург, - заверила Орлова.
- Вам виднее, - ответил на это Путин.
Как отметили федеральные СМИ, Светлана Орлова регулярно бывает в Страсбурге на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.
В пресс-службе Кремля в свою очередь уточнили, что темой беседы Путина и Орловой были «вопросы социально-экономического развития региона и ход реализации программы развития малых городов».
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