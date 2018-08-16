В столице утвердили порядок и цели сноса легендарной Ховринской больницы

Снос недостроенной Ховринской больницы в Северном округе Москвы планируют совершить в течение полугодия.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе департамента столицы по вопросам строительства. Предполагается таким образом освободить участок в 200 тысяч квадратных метров, который можно будет использовать в программе реновации жилья.

"Проект готов. Получено разрешение московской государственной экспертизы. При сносе объектов будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. Срок демонтажа составит 6 месяцев", - констатировали в департаменте.

Всего городской бюджет выделит 417,2 миллиона рублей для проведения сноса заброшенной больницы. Ликвидацию здания осложняет его высота и наличие инженерных конструкций в непосредственной близости.

Согласно раннему заявлению вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, снос Ховринской больницы могут начать в осенний период 2018 года.

Первый камень здания заложили в 1980 году. Проект превратился в долгострой и оказался заброшен после 1992 года. Ховринская больница стала культовым местом для молодёжи. Её стены исписаны граффити и хранят множество печальных историй суицида.