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Станислав Сикорский
16 Августа, 2018 15:24
В столице утвердили порядок и цели сноса легендарной Ховринской больницы
Ховринская больница в окружении жилых массивов.
Источник: places.moscow
Москва, 16 Августа - DIXINEWS.
Снос недостроенной Ховринской больницы в Северном округе Москвы планируют совершить в течение полугодия.
Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе департамента столицы по вопросам строительства. Предполагается таким образом освободить участок в 200 тысяч квадратных метров, который можно будет использовать в программе реновации жилья.
"Проект готов. Получено разрешение московской государственной экспертизы. При сносе объектов будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. Срок демонтажа составит 6 месяцев", - констатировали в департаменте.
Всего городской бюджет выделит 417,2 миллиона рублей для проведения сноса заброшенной больницы. Ликвидацию здания осложняет его высота и наличие инженерных конструкций в непосредственной близости.
Согласно раннему заявлению вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, снос Ховринской больницы могут начать в осенний период 2018 года.
Первый камень здания заложили в 1980 году. Проект превратился в долгострой и оказался заброшен после 1992 года. Ховринская больница стала культовым местом для молодёжи. Её стены исписаны граффити и хранят множество печальных историй суицида.
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