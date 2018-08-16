Бизнес

Константин Большаков
16 Августа, 2018 14:59

Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым завершат долгострой

Кирилл Писарев.
Источник: Kommersant.ru
#КенесРакишев

#строительство

#Писарев
Москва, 16 Августа - DIXINEWS.

Кирилл Писарев, один из основателей девелоперской группы ПИК, совместно с владельцем БТА-банка Кенесом Ракишева займётся строительством МФЦ на западе Москвы.

Как сообщил "Коммерсант", на реализацию проекта, начатого "опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым", может понадобиться более 9 миллиардов рублей. Объект, площадь которого составляет 100 тысяч кв. метров на Поклонной улице, находится в собственности БТА-банка.

О господине Писареве известно, что до 2008 года он совместно с Юрием Жуковым владел крупнейшей компанией по застройке жилья - группой ПИК, однако после финансового кризиса 2008 года бизнесмены потеряли фирму. В 2009 году её акционером стала "Нафта Москва", принадлежащая Сулейману Керимова, а на сегодняшний день главный акционер ПИК - Сергей Гордеев. В связи с этим ныне интересы Писарева в девелопменте представляет "Storm Properties", в портфеле которой ряд крупных бизнес-парков и других объектов.

Изначально участок на 0,7 гектар на Поклонной улице, а точнее права аренды на него, принадлежали структурам ИПГ "Евразия" Аблязова, пишет издание. До кризиса предприниматель намеревался возвести здесь бизнес центр почти на 99 тысяч кв. метров, но его обвинили в хищение средств БТА-банка, которым ныне владеет Кенес Ракишев, поэтому стройка была заморожена на начальной стадии, а сам Аблязов уехал за границу, когда стал фигурантом уголовных дел.

Суд постановил, что девелоперские проекты Аблязова переходят к структурам БТА-банка. Кенес Ракишев, бизнесмен их Казахстана, контролирует финансовое учреждение с 2014 года. Весной 2018 года ООО "Лэджи", подконтрольное Ракишеву, консолидировало ещё ряд строительных проектов.

Также в марте нынешнего года Кенес Ракишев говорил, что девелоперские проекты Аблязова были пересмотрены, и теперь вместо бизнес-центра на Поклонной улице решено возвести МФЦ с офисами, гостиницами, апартаментами и торговым центром. Стоимость одного квадратного метра здесь будет варьироваться от 97,5 до 148,2 тысяч рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 9,7-14,8 млрд рублей. Специалисты уже называли этот проект потенциально успешным, в частности, из-за удачного местоположения - рядом с "Москвой-Сити", станциями метро и Московским центральным кольцом.

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