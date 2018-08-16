Политика

Константин Большаков
16 Августа, 2018 13:12

Собянин напомнил, что Москва кормит всю Россию

Сергей Собянин.
Источник: Surfingbird.com
#Собянин

#Москва

#налоги
Москва, 16 Августа - DIXINEWS.

Это уже не первое подобное заявление мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что каждый десятый гражданин России получает пенсию за счёт отчислений, сделанных москвичами. Кроме того, по словам градоначальника, также каждый десятый россиянин получает медицинскую помощь за счёт жителей Москвы, перечисляющих деньги в Фонд обязательного медицинского страхования.

В связи с этим господин Собянин выразил мнение, что в Москве «незаслуженных денег нет». А устоявшееся в обществе мнение, что столицу кормят российские регионы, мэр назвал предубеждением.

- Есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле всё с точностью до наоборот, - сказал Сергей Собянин, беседуя с журналистом.

Подобные заявления Собянин делал в прошлом году, когда во время разговора с главой Минфина Антоном Силуановым сказал, что каждый десятый рубль в Пенсионном фонде и ФОМС идёт от москвичей.

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