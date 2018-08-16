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Константин Большаков
16 Августа, 2018 12:41
Названы сроки открытия паромной переправы из Крыма в Турцию
Паром в Крыму.
Источник: dixinews.ru
Крым, 16 Августа - DIXINEWS.
Переговоры продвигаются довольно успешно, и открытие направления может произойти совсем скоро.
Через несколько месяцев может открыться паромное сообщение между Крымом и Турцией. Об этом заявил генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.
Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на господина Волкова, переговоры с экспедитором уже состоялись. О портах, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщат позднее, когда будут достигнуты остальные договорённости.
Волков также заверил, что паромная линия Турция-Крым-Турция может открыться осенью 2018 года.
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