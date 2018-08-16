Транспорт

Константин Большаков
16 Августа, 2018 12:41

Названы сроки открытия паромной переправы из Крыма в Турцию

Паром в Крыму.
Источник: dixinews.ru
#Турция

#паром

#перевозки
Крым, 16 Августа - DIXINEWS.

Переговоры продвигаются довольно успешно, и открытие направления может произойти совсем скоро.

Через несколько месяцев может открыться паромное сообщение между Крымом и Турцией. Об этом заявил генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на господина Волкова, переговоры с экспедитором уже состоялись. О портах, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщат позднее, когда будут достигнуты остальные договорённости.

Волков также заверил, что паромная линия Турция-Крым-Турция может открыться осенью 2018 года.

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