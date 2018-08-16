Власть

Константин Большаков
16 Августа, 2018 09:24

В России отменят уголовные наказания за репосты

Михаил Федотов.
Источник: Edinstvoross.ru
#СПЧ

#минкомсвязи

#экстремизм
Москва, 16 Августа - DIXINEWS.

Власти принялись готовить поправки в действующие законы.

Нашумевшие уголовные дела, когда россиянам давали реальные тюремные сроки за репосты в социальных сетях, наконец-то приковали внимание федеральных властей. В законодательство будут подготовлены соответствующие поправки.

Так, в среду, 15 августа, в Минкомсвязи заявили, что направили положительный отзыв на законопроект о декриминализации лайков и репостов. Об этом в беседе с RNS сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

Позднее в тот же день глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости смягчения закона об экстремизме. По его словам, Совет уже работает над предложениями по корректировке законодательства, так как само понятие «экстремизм» следует уточнить – оно должно быть связано с применением насилия или реальной угрозой этого, пишет ТАСС.

- Шуточки в интернете, конечно, не экстремизм, - заметил господин Федотов. – Нужно сделать всё, чтобы скорректировать закон таким образом, чтобы он попадал в цель, действительно в экстремистов.

Начать работу в данном направлении следует с корректировки закона о противодействии экстремистской деятельности, в котором «заложена главная ошибка», считает глава Совета.

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