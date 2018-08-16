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Константин Большаков
16 Августа, 2018 09:00
США признались, что не способны захватить Россию и самих себя
Российский военный.
Источник: Arhano.ru
Вашингтон, 16 Августа - DIXINEWS.
А также ещё несколько стран.
Американский портал на военную тематику «We are the Mighty» опубликовал статью, в которой оценил шансы США на завоевание ряда стран, в том числе России. В итоге наша страна оказалась в числе государств, которые Вашингтону не по зубам – её невозможно завоевать, пишет автор издания.
Среди причин российской непобедимости журналисты указали суровый климат, большую территорию, сильную армию и национальное самосознание. При этом американцы отметили, что «русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику».
Кроме того, специалисты портала внесли в список неприступных стран Афганистан, Индию, Китай и самих себя, США.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил военный бюджет страны на 2019 год. Объём финансирования американской армии составит рекордные 719 млрд долларов.
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