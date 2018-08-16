Ольга Васильева рассказала о 12-бальной системе в школах

Министр высказала своё мнение по поводу таких оценок.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что не поддерживает введение 12-бальной оценочной системы в российских школах. Она напомнила, что 5-бальная система в нашей стране действует уже 75 лет, поэтому иногда всплывают разговоры об её изменении.

Несмотря на то, что 12-бальная система обсуждается «более активно», глобальных перемен в данном вопросе ожидать не стоит, заверила Васильева журналистов.

- Далее дискуссии речи не пойдёт, так как никаких серьёзных предложений ни от кого не поступало, - заявила глава Минпросвещения. – Это вряд ли возможно и необходимо.

Напомним, ранее «Известия» писали, что Рособрнадзор раздумывает о переходе на 12-бальную систему оценок, так как по сути сейчас в российских школах действует 4-бальная – на практике учителя не ставят «единицы».