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Станислав Сикорский
15 Августа, 2018 17:40
Лётчик-испытатель Ту-95 Иван Ведерников скончался в 94 года
Лётчик-ветеран Иван Ведерников.
Источник: tass.ru
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.
Заслуженный лётчик-испытатель Иван Ведерников, принимавший участие в опытном испытании стратегического бомбардировщика Ту-95, умер в возрасте 94 лет.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ПАО "Туполев".
"Да, эта трагическая информация подтверждается - Иван Корнеевич ушел из жизни", - сообщили в официальном представительстве.
Стоит напомнить, что Ведерников родом из УССР. Он поступил на службу в армию в 1941 году в возрасте 18 лет. Под конец Великой Отечественной войны будущий испытатель стал лётчиком бомбардировочного полка и использовал боевой самолёт Пе-2.
Ведерников служил в качестве лётчика-испытателя в научно-исследовательском институте ВВС с 1950 по 1962 годы. Он непосредственно занимался госиспытаниями бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95.
В 1981 году военный пилот получил звание Героя Советского Союза.
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