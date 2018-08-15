Лётчик-испытатель Ту-95 Иван Ведерников скончался в 94 года

Заслуженный лётчик-испытатель Иван Ведерников, принимавший участие в опытном испытании стратегического бомбардировщика Ту-95, умер в возрасте 94 лет.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ПАО "Туполев".

"Да, эта трагическая информация подтверждается - Иван Корнеевич ушел из жизни", - сообщили в официальном представительстве.

Стоит напомнить, что Ведерников родом из УССР. Он поступил на службу в армию в 1941 году в возрасте 18 лет. Под конец Великой Отечественной войны будущий испытатель стал лётчиком бомбардировочного полка и использовал боевой самолёт Пе-2.

Ведерников служил в качестве лётчика-испытателя в научно-исследовательском институте ВВС с 1950 по 1962 годы. Он непосредственно занимался госиспытаниями бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95.

В 1981 году военный пилот получил звание Героя Советского Союза.