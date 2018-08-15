Стало известно, куда отправится Владимир Путин после свадьбы в Австрии

График президента подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намеревается 18 августа посетить бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Такую остановку глава государства сделает по пути в Берлин, где он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как пишет ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, австрийский министр пригласила российского лидера на свадьбу во время визита президента России в Вену в июне 2018 года. Теперь у него есть такая возможность, добавил Ушаков.

На встрече с Меркель, добавили в Кремле, Путин намеревается обсудить ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.