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Константин Большаков
15 Августа, 2018 17:57
Стало известно, куда отправится Владимир Путин после свадьбы в Австрии
Карин Кнайсль и Владимир Путин.
Источник: Polit.info
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.
График президента подтвердили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намеревается 18 августа посетить бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Такую остановку глава государства сделает по пути в Берлин, где он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как пишет ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, австрийский министр пригласила российского лидера на свадьбу во время визита президента России в Вену в июне 2018 года. Теперь у него есть такая возможность, добавил Ушаков.
На встрече с Меркель, добавили в Кремле, Путин намеревается обсудить ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.
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