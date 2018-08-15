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Константин Большаков
15 Августа, 2018 15:10
В МИД поведали о будущем отношений между Россией и Грецией
МИД РФ.
Источник: Sevastopol.su
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.
Москва не берёт на себя ответственность за ухудшение отношений с Афинами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 августа, провела еженедельный брифинг, в ходе которого прокомментировала ситуацию с ухудшением отношений с Грецией.
Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», в министерстве иностранных дел не считают Россию виновной в деградации отношений с греческими коллегами. Данный кризис дипломаты считают «ненормальной и временной ситуацией».
- Мы готовы проявить терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия на благо народов двух стран, - заверила Захарова.
Мария Захарова также опровергла заявления греческой стороны, что российские дипломаты, высланные Афинами, якобы вмешивались во внутренние дела Греции.
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