В МИД поведали о будущем отношений между Россией и Грецией

Москва не берёт на себя ответственность за ухудшение отношений с Афинами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 августа, провела еженедельный брифинг, в ходе которого прокомментировала ситуацию с ухудшением отношений с Грецией.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», в министерстве иностранных дел не считают Россию виновной в деградации отношений с греческими коллегами. Данный кризис дипломаты считают «ненормальной и временной ситуацией».

- Мы готовы проявить терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия на благо народов двух стран, - заверила Захарова.

Мария Захарова также опровергла заявления греческой стороны, что российские дипломаты, высланные Афинами, якобы вмешивались во внутренние дела Греции.