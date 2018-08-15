Политика

Константин Большаков
15 Августа, 2018 15:10

В МИД поведали о будущем отношений между Россией и Грецией

МИД РФ.
Источник: Sevastopol.su
#МИД

#Захарова

#Греция
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.

Москва не берёт на себя ответственность за ухудшение отношений с Афинами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 августа, провела еженедельный брифинг, в ходе которого прокомментировала ситуацию с ухудшением отношений с Грецией.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», в министерстве иностранных дел не считают Россию виновной в деградации отношений с греческими коллегами. Данный кризис дипломаты считают «ненормальной и временной ситуацией».

- Мы готовы проявить терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия на благо народов двух стран, - заверила Захарова.

Мария Захарова также опровергла заявления греческой стороны, что российские дипломаты, высланные Афинами, якобы вмешивались во внутренние дела Греции.

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