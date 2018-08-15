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Константин Большаков
15 Августа, 2018 14:27
Захарова сравнила США с суперменом-неудачником
Мария Захарова.
Источник: life.ru
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.
Американцы хотели взвалить на себя слишком многое, полагает представитель министерства.
В среду, 15 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась с участниками международного образовательного форума «Балтийский Артек». В ходе беседы с молодыми людьми, Захарова оценила роль США в современном мире.
По словам представителя внешнедипломатического ведомства, Вашингтон придумал концепцию собственной исключительности, и многие бы приняли её, если бы США могли приносить и регулировать стабильность. Однако этого не происходит.
- С ролью супермена США не справились, - передают РИА «Новости» слова Марии Захаровой.
Напомним, накануне США объявили о принятии военного бюджета на 2019 год, который составил почти 716 млрд долларов. Американцы собираются противостоять России, оказывая помощь Украине, а также размещая своих солдат в странах Восточной Европы.
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