Захарова сравнила США с суперменом-неудачником

Американцы хотели взвалить на себя слишком многое, полагает представитель министерства.

В среду, 15 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась с участниками международного образовательного форума «Балтийский Артек». В ходе беседы с молодыми людьми, Захарова оценила роль США в современном мире.

По словам представителя внешнедипломатического ведомства, Вашингтон придумал концепцию собственной исключительности, и многие бы приняли её, если бы США могли приносить и регулировать стабильность. Однако этого не происходит.

- С ролью супермена США не справились, - передают РИА «Новости» слова Марии Захаровой.

Напомним, накануне США объявили о принятии военного бюджета на 2019 год, который составил почти 716 млрд долларов. Американцы собираются противостоять России, оказывая помощь Украине, а также размещая своих солдат в странах Восточной Европы.