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Константин Большаков
15 Августа, 2018 11:55
Из Крыма исчезнут карты Visa и MasterCard
Банковские карты.
Источник: Lawr.ru
Крым, 15 Августа - DIXINEWS.
Полуостров полностью перейдёт на платёжные карты российского производства.
Единственный выпускавший в Крыму карты Visa и MasterCard Генбанк полностью переходит на карты платёжной системы «Мир». Как пояснили представители финансовой организации, выпущенные Генбанком карты Visa и MasterCard, которые не были заменены на «Мир», больше не будут обслуживаться.
- Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платёжных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности, - пояснили в пресс-службе Генбанка.
При этом Генбанк по-прежнему продолжит работать с карточками Visa и MasterCard, которые были выпущены другими банковскими компаниями. Обналичить средства с них можно в банкоматах Генбанка, пишет ТАСС.
Напомним, Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на полуострове в 2014 году, когда Крым по итогам референдума вошёл в состав РФ. Карты «Мир» являются полноценной заменой зарубежным аналогам, первые из них были выпущены в декабре 2015 года.
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