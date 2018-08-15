Путин кричал в школе «Ку-ку, это я!»

Учительница президента рассказала о его школьных годах.

Классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, каким был российский лидер в школьные годы. По словам женщины, будущий глава государства из озорного ученика превратился в успешного выпускника.

Гуревич отметила, что в начальных классах у Путина «наверняка были двойки», так как тот сбегал с уроков, открывал все двери и кричал «Ку-ку, это я!».

- Был, конечно, озорником, энергия била в нём ключом, - заметила Вера Гуревич, передают РИА «Новости».

Однако восьмой класс будущий президент закончил хорошо, не получив ни одной тройки, и поступил в школу с химическим уклоном. Правда, это направление его не привлекало, ведь Путин был гуманитарием, но учился, чтобы поступить в университет.

- Его мечта сбылась, он добился этого самостоятельно, - сообщила учительница.

При этом Вера Гуревич отказалась считать Владимира Путина своим главным учеником, заявив, что у неё много достойных бывших учеников, среди которых врачи, программисты, переводчики, учителя. «Их не перечесть», - резюмировала педагог.

По сей день Путин сохраняет с Гуревич дружеские отношения, рассказала она, признавшись, что они с президентом «дружат и мысленно заботятся друг о друге».