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Константин Большаков
15 Августа, 2018 09:00
Объявлено о встрече Путина и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын.
Источник: life.ru
Пхеньян, 15 Августа - DIXINEWS.
Она состоится в ближайшее время по предложению российского лидера.
Северокорейские СМИ сообщили, что на 73-ю годовщину освобождения страны от японского господства президент РФ Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в которой предложил провести встречу в ближайшее время. В частности, в послании Путина предлагает обсудить «безотлагательные вопросы двусторонних отношений и важные региональные вопросы».
Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями Россия, КНДР и республика Корея смогут в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, осуществляя, в том числе, трёхсторонние проекты.
Напомним, первым из российских политиков с Ким Чен Ыном встретился министр иностранных дел Сергей Лавров, это произошло 1 июня. А 12 июня лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.
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