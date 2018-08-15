Объявлено о встрече Путина и Ким Чен Ына

Она состоится в ближайшее время по предложению российского лидера.

Северокорейские СМИ сообщили, что на 73-ю годовщину освобождения страны от японского господства президент РФ Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в которой предложил провести встречу в ближайшее время. В частности, в послании Путина предлагает обсудить «безотлагательные вопросы двусторонних отношений и важные региональные вопросы».

Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями Россия, КНДР и республика Корея смогут в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, осуществляя, в том числе, трёхсторонние проекты.

Напомним, первым из российских политиков с Ким Чен Ыном встретился министр иностранных дел Сергей Лавров, это произошло 1 июня. А 12 июня лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.