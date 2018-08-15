Друг Эдуарда Успенского назвал причину его смерти

В последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.

Ряд СМИ сообщили о смерти прославленного советского и российского писателя Эдуарда Успенского. Журналистам об этой печальной новости сообщили жена и дочь Успенского.

Насколько известно, писатель скончался вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. Отмечается, что последние годы жизни Эдуард Успенский страдал от онкологии.

Информацию о смерти Успенского подтвердил его друг, композитор Григорий Гладков.

- Эдуард Успенский скончался в своём доме от рака. Он очень долго лечился в Баден-Бадене. Это очень печально, - сказал Гладков агентству городских новостей «Москва».

Эдуарду Успенскому было 80 лет. Он прославился на всю страну благодаря таким детским книгам, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим.