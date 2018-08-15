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Константин Большаков
15 Августа, 2018 08:43
Друг Эдуарда Успенского назвал причину его смерти
Эдуард Успенский.
Источник: Politrussia.com
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.
В последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.
Ряд СМИ сообщили о смерти прославленного советского и российского писателя Эдуарда Успенского. Журналистам об этой печальной новости сообщили жена и дочь Успенского.
Насколько известно, писатель скончался вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. Отмечается, что последние годы жизни Эдуард Успенский страдал от онкологии.
Информацию о смерти Успенского подтвердил его друг, композитор Григорий Гладков.
- Эдуард Успенский скончался в своём доме от рака. Он очень долго лечился в Баден-Бадене. Это очень печально, - сказал Гладков агентству городских новостей «Москва».
Эдуарду Успенскому было 80 лет. Он прославился на всю страну благодаря таким детским книгам, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим.
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