Культура

Константин Большаков
15 Августа, 2018 08:43

Друг Эдуарда Успенского назвал причину его смерти

Эдуард Успенский.
Источник: Politrussia.com
#Успенский

#союзмультфильм

#писатель
Москва, 15 Августа - DIXINEWS.

В последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.

Ряд СМИ сообщили о смерти прославленного советского и российского писателя Эдуарда Успенского. Журналистам об этой печальной новости сообщили жена и дочь Успенского.

Насколько известно, писатель скончался вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. Отмечается, что последние годы жизни Эдуард Успенский страдал от онкологии.

Информацию о смерти Успенского подтвердил его друг, композитор Григорий Гладков.

- Эдуард Успенский скончался в своём доме от рака. Он очень долго лечился в Баден-Бадене. Это очень печально, - сказал Гладков агентству городских новостей «Москва».

Эдуарду Успенскому было 80 лет. Он прославился на всю страну благодаря таким детским книгам, как «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
"Анна Каренина" заняла третье место в рейтинге романов всех времён
«Союзмультфильм» ответил на критику Успенского о новой серии «Простоквашино»
Директор "Союзмультфильма" рассказал о том, когда выйдет новый "Простоквашино"
Читайте в рубрике:
В театре "Практика" раскрыли даты прощания и похорон Дмитрия Брусникина
Прокопьевский театр раскрыл подробности трагической смерти Анны Соколовой
В театре Ермоловой рассказали, как пройдёт прощание с Натальей Кузнецовой

Полиция задержала водителя, врезавшегося в ограждение у британского парламента
Момент наезда автомобиля на ограждение у британского парламента попал на видео
Видеокадры обрушения моста в Генуе, где погибли 11 человек
Прямая трансляция с места обрушения моста в Генуе
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Башкирская птицефабрика им. Гафури 2 месяца не выдаёт зарплату
Красноярск, 15 Августа, 09:19.
Красноярск вошёл в десятку регионов по уровню экстремизма
Москва, 15 Августа, 09:19.
Путин кричал в школе «Ку-ку, это я!»
Пхеньян, 15 Августа, 09:00.
Объявлено о встрече Путина и Ким Чен Ына
Москва, 15 Августа, 08:43.
Друг Эдуарда Успенского назвал причину его смерти
Москва, 14 Августа, 19:23.
Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»
Москва, 14 Августа, 17:17.
Генпрокуратура раскрыла особенности семикратного роста числа киберпреступлений
Москва, 14 Августа, 17:00.
Стало известно, как Москву украсят ко Дню Государственного флага
Санкт-Петербург, 14 Августа, 16:48.
В Петербурге могут ужесточить кару за вандализм после "шашлыков" на Медном всаднике
Ростов-на-Дону , 14 Августа, 16:18.
В Ростове построят новую детскую поликлинику
Воронеж, 14 Августа, 15:52.
У Дома Вагнера в Воронеже новый владелец
Санкт-Петербург, 14 Августа, 15:11.
Названа дата проведения митинга против пенсионной реформы в Питере
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия