Экономика

Константин Большаков
14 Августа, 2018 19:23

Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»

"Северный поток - 2".
Источник: Vkonline.ru
#северныйпоток2

#газопровод

#Росприроднадзор
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.

Все разрешения получены, заявил оператор проекта.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что российские власти выдали все необходимые разрешения для начала строительства газопровода «Северный поток – 2». Документы оформил Росприроднадзор, отметил оператор.

По дну российского территориального моря будет проложен участок длинною 114 километров. В Nord Stream 2 AG пообещали во время строительных работ учитывать все природоохранные аспекты.

Напомним, ранее на «Северный поток – 2» дали добро Германия, Финляндия и Швеция. Единственной страной, «стопорящей проект», является Дания.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«Северный поток – 2» обойдётся без Дании
Германия оказалась заложником России
Порошенко решил побороться с реализацией «Северного потока - 2»
Читайте в рубрике:
Россиян обложат очередным налогом
В Кремле ответили на вопрос о финансовой помощи Турции
Володин заявил об отмене государственных пенсий

Красочный цветочный парад прошёл в Колумбии
Трамп подписал оборонный бюджет США
Момент наезда автомобиля на ограждение у британского парламента попал на видео
Полиция задержала водителя, врезавшегося в ограждение у британского парламента
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»
Москва, 14 Августа, 17:17.
Генпрокуратура раскрыла особенности семикратного роста числа киберпреступлений
Москва, 14 Августа, 17:00.
Стало известно, как Москву украсят ко Дню Государственного флага
Санкт-Петербург, 14 Августа, 16:48.
В Петербурге могут ужесточить кару за вандализм после "шашлыков" на Медном всаднике
Ростов-на-Дону , 14 Августа, 16:18.
В Ростове построят новую детскую поликлинику
Воронеж, 14 Августа, 15:52.
У Дома Вагнера в Воронеже новый владелец
Санкт-Петербург, 14 Августа, 15:11.
Названа дата проведения митинга против пенсионной реформы в Питере
Ростов-на-Дону , 14 Августа, 14:57.
Экс-министр культуры Ростовской области занял новую должность
Крым, 14 Августа, 13:57.
Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым
Омск, 14 Августа, 13:47.
Жители Омской области смогут проголосовать не по прописке
Вашингтон, 14 Августа, 13:09.
Американский военный бюджет оказался направлен против России
Нижний Новгород, 14 Августа, 12:50.
Мусульмане Нижнего Новгорода утвердили порядок празднования Курбан-байрам
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия