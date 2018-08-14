Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»

Все разрешения получены, заявил оператор проекта.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что российские власти выдали все необходимые разрешения для начала строительства газопровода «Северный поток – 2». Документы оформил Росприроднадзор, отметил оператор.

По дну российского территориального моря будет проложен участок длинною 114 километров. В Nord Stream 2 AG пообещали во время строительных работ учитывать все природоохранные аспекты.

Напомним, ранее на «Северный поток – 2» дали добро Германия, Финляндия и Швеция. Единственной страной, «стопорящей проект», является Дания.