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Константин Большаков
14 Августа, 2018 19:23
Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»
"Северный поток - 2".
Источник: Vkonline.ru
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.
Все разрешения получены, заявил оператор проекта.
Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что российские власти выдали все необходимые разрешения для начала строительства газопровода «Северный поток – 2». Документы оформил Росприроднадзор, отметил оператор.
По дну российского территориального моря будет проложен участок длинною 114 километров. В Nord Stream 2 AG пообещали во время строительных работ учитывать все природоохранные аспекты.
Напомним, ранее на «Северный поток – 2» дали добро Германия, Финляндия и Швеция. Единственной страной, «стопорящей проект», является Дания.
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