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Станислав Сикорский
14 Августа, 2018 17:17
Генпрокуратура раскрыла особенности семикратного роста числа киберпреступлений
Компьютерный пользователь.
Источник: polit.info
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.
На территории Российской Федерации в семикратном размере выросло число мошеннических преступлений, связанных с электронными платежами.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры. Наибольшее количество такого рода преступлений в 2018 году зафиксировали в Ставропольском крае - 66, Мурманской области - 52, Татарстане - 37, Москве - 34, Саратовской области - 31.
"Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 тыс. 949 (в 2016 году) до 90 тыс. 587", - подчеркнули в прокуратуре.
В настоящее время доля киберпреступлений составляет одну двадцатую от общего массива фиксируемых злоумышлений. Наибольшее распространение получил неправомерный доступ к компьютерной информации, распространение вредоносного ПО.
В Генпрокуратуре обратили внимание на вынесение противозаконных решений относительно отказа в возбуждении уголовного разбирательства. По результатам отмены таких постановлений возбудили 204 уголовных дела.
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