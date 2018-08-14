Общество

Станислав Сикорский
14 Августа, 2018 17:17

Генпрокуратура раскрыла особенности семикратного роста числа киберпреступлений

Компьютерный пользователь.
Источник: polit.info
#Генпрокуратура

#уголовныедела

#кибератаки
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.

На территории Российской Федерации в семикратном размере выросло число мошеннических преступлений, связанных с электронными платежами.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры. Наибольшее количество такого рода преступлений в 2018 году зафиксировали в Ставропольском крае - 66, Мурманской области - 52, Татарстане - 37, Москве - 34, Саратовской области - 31.

"Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 тыс. 949 (в 2016 году) до 90 тыс. 587", - подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время доля киберпреступлений составляет одну двадцатую от общего массива фиксируемых злоумышлений. Наибольшее распространение получил неправомерный доступ к компьютерной информации, распространение вредоносного ПО.

В Генпрокуратуре обратили внимание на вынесение противозаконных решений относительно отказа в возбуждении уголовного разбирательства. По результатам отмены таких постановлений возбудили 204 уголовных дела.

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