Политика

Константин Большаков
14 Августа, 2018 13:57

Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым

Лайма Вайкуле.
Источник: Versiya.info
#Вайкуле

#Крым

#санкции
Крым, 14 Августа - DIXINEWS.

Ранее её жёстко раскритиковали за позицию по полуострову.

Знаменитая певица Лайма Вайкуле в эфире федерального телеканала объяснила свою позицию по поводу Крыма. По словам звезды, она готова приехать на полуостров тогда, когда с России снимут санкции.

В таком случае, добавила Вайкуле, она готова дать даже бесплатный концерт. Однако будут ли её ждать крымчане после недавних слов – не ясно.

Напомним, на прошлой неделе Лайма Вайкуле перед выступлением в Одессе заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым, так как «европейцам нельзя». За это на неё обрушился шквал критики со стороны российских артистов и политиков, которые напомнили певице, что знаменитой и состоятельной она стала благодаря выступлениям в России.

Западные санкции против РФ были введены после того, как Крым по итогам референдума вошёл в состав нашей страны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Лайма Вайкуле разгневала крымчан заявлением о полуострове
Путин прокомментировал новые американские санкции
Захарова возмутилась заявлениям США о новых санкциях
Читайте в рубрике:
В США посчитали, что Трамп «прогнулся» под Путина
«Вконтакте» выступила против силовиков, сажающих за мемы
Лавров анонсировал новую встречу Путина и Трампа

Момент наезда автомобиля на ограждение у британского парламента попал на видео
Трамп подписал оборонный бюджет США
Красочный цветочный парад прошёл в Колумбии
Полиция задержала водителя, врезавшегося в ограждение у британского парламента
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия дала добро на строительство «Северного потока – 2»
Москва, 14 Августа, 17:17.
Генпрокуратура раскрыла особенности семикратного роста числа киберпреступлений
Москва, 14 Августа, 17:00.
Стало известно, как Москву украсят ко Дню Государственного флага
Санкт-Петербург, 14 Августа, 16:48.
В Петербурге могут ужесточить кару за вандализм после "шашлыков" на Медном всаднике
Ростов-на-Дону , 14 Августа, 16:18.
В Ростове построят новую детскую поликлинику
Воронеж, 14 Августа, 15:52.
У Дома Вагнера в Воронеже новый владелец
Санкт-Петербург, 14 Августа, 15:11.
Названа дата проведения митинга против пенсионной реформы в Питере
Ростов-на-Дону , 14 Августа, 14:57.
Экс-министр культуры Ростовской области занял новую должность
Крым, 14 Августа, 13:57.
Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым
Омск, 14 Августа, 13:47.
Жители Омской области смогут проголосовать не по прописке
Вашингтон, 14 Августа, 13:09.
Американский военный бюджет оказался направлен против России
Нижний Новгород, 14 Августа, 12:50.
Мусульмане Нижнего Новгорода утвердили порядок празднования Курбан-байрам
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия