Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым

Ранее её жёстко раскритиковали за позицию по полуострову.

Знаменитая певица Лайма Вайкуле в эфире федерального телеканала объяснила свою позицию по поводу Крыма. По словам звезды, она готова приехать на полуостров тогда, когда с России снимут санкции.

В таком случае, добавила Вайкуле, она готова дать даже бесплатный концерт. Однако будут ли её ждать крымчане после недавних слов – не ясно.

Напомним, на прошлой неделе Лайма Вайкуле перед выступлением в Одессе заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым, так как «европейцам нельзя». За это на неё обрушился шквал критики со стороны российских артистов и политиков, которые напомнили певице, что знаменитой и состоятельной она стала благодаря выступлениям в России.

Западные санкции против РФ были введены после того, как Крым по итогам референдума вошёл в состав нашей страны.