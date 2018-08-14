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Константин Большаков
14 Августа, 2018 13:57
Лайма Вайкуле объяснила, при каких условиях приедет в Крым
Лайма Вайкуле.
Источник: Versiya.info
Крым, 14 Августа - DIXINEWS.
Ранее её жёстко раскритиковали за позицию по полуострову.
Знаменитая певица Лайма Вайкуле в эфире федерального телеканала объяснила свою позицию по поводу Крыма. По словам звезды, она готова приехать на полуостров тогда, когда с России снимут санкции.
В таком случае, добавила Вайкуле, она готова дать даже бесплатный концерт. Однако будут ли её ждать крымчане после недавних слов – не ясно.
Напомним, на прошлой неделе Лайма Вайкуле перед выступлением в Одессе заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым, так как «европейцам нельзя». За это на неё обрушился шквал критики со стороны российских артистов и политиков, которые напомнили певице, что знаменитой и состоятельной она стала благодаря выступлениям в России.
Западные санкции против РФ были введены после того, как Крым по итогам референдума вошёл в состав нашей страны.
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