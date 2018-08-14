Американский военный бюджет оказался направлен против России

Сумма финансирования военных в Америке впечатляет.

Президент США Дональд Трамп подписал документ об оборонном бюджете Америки на 2019 год. Его сумма составила рекордные 716 млрд долларов. Для примера, в 2018 году военный бюджет РФ составил 41,2 млрд долларов.

Любопытно, что помимо модернизации и укрепления собственной армии, Вашингтон собирается осуществлять меры, направленные против России. Так, на вооружение американской армии будут поставлены новые ядерные заряды малой мощности. Кроме того, США профинансируют нахождение своих военных в Восточной Европе и будут оказывать помощь Украине в борьбе с Москвой.

Напомним, ранее во вторник, 14 августа, ИА «DixiNews» сообщило о том, что Трамп запретил российским военным осуществлять наблюдательные полёты над территорией Соединённых Штатов.