Армия и оружие

Константин Большаков
14 Августа, 2018 10:10

Трамп запретил российским военным летать над США

Конгресс США.
Источник: Twitter.com
#США

#военные

#конгресс
Вашингтон, 14 Августа - DIXINEWS.

И возложил ответственность за это решение на РФ.

США запретили российской военной авиации совершать наблюдательные полёты над территорией Америки. Соответствующее решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках «Договора по Открытому небу» принято Конгрессом США и подписано президентом страны Дональдом Трампом.

По мнению американских властей, Россия может использовать сведения, полученные в ходе наблюдательных полётов, в разведывательных целях. Кроме того, российской стороне необходимо заранее сообщать о целях облётов. Также американцы требуют разрешить летать им над Москвой, Калининградской областью и Чечнёй, и в районах, граничащих с Южной Осетией и Абхазией.

Как отмечается в сообщении, США не будут финансировать программу наблюдательных военных полётов, пока Дональд Трамп не представит в Конгресс доказательства, что Москва начала выполнять все условия договора.

«Договор по Открытому небу» был подписан в 1992 году, его участниками являются 34 государства – РФ, США, Канада и ряд европейских стран.

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