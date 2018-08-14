Политика

Константин Большаков
14 Августа, 2018 09:09

В США посчитали, что Трамп «прогнулся» под Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#Путин

#спецслужбы
Вашингтон, 14 Августа - DIXINEWS.

Спецслужбы Америки недовольны тем, как сложилась встреча двух лидеров.

В Вашингтоне и ряде западных стран посчитали, что встреча между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «превзошла ожидания Москвы», пишет CNN.

Как считают зарубежные спецслужбы, российская сторона осталась довольна заявлениями Трампа в ходе совместной пресс-конференции с Путиным по итогам саммита. Так, глава Белого дома успел раскритиковать американскую разведку и политику, а также выразил сожаление, что США не пошла навстречу РФ и назвал это «глупым».

Однако же в Кремле рассчитывали на более дружелюбное поведение Трампа, тогда как США объявили о намерении ввести новые антироссийские санкции, добавляет издание.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Сразу после неё американского лидера подвергли в США тотальной критике за слишком мягкую риторику по отношению к РФ.

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