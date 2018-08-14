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Константин Большаков
14 Августа, 2018 08:45
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
ЖКХ.
Источник: 365hosting.ru
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.
Это нужно для предотвращения «негативных последствий».
Министерство экономического развития РФ предложило в 2019 году дважды повысить тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Как сообщили федеральные СМИ, индексация коммуналки необходима в связи с повышением НДС до 20%.
По мнению чиновников, данное предложение поможет предотвратить негативные тарифные последствия. То есть, в случае принятия идеи, с 1 января 2019 года тарифы повысятся частично, а с 1 июля индексация платы снизится с 4% до 2,4%. Так в Минэкономразвития хотят сохранить подорожание тарифов ЖКХ в пределах нормы.
Своё предложение министерство уже направило в Минэнерго, Федеральную антимонопольную службу и Минстрой.
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