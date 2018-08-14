ЖКХ

Константин Большаков
14 Августа, 2018 08:45

Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

ЖКХ.
Источник: 365hosting.ru
#Минэкономразвития

#жкх

#тарифы
Москва, 14 Августа - DIXINEWS.

Это нужно для предотвращения «негативных последствий».

Министерство экономического развития РФ предложило в 2019 году дважды повысить тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Как сообщили федеральные СМИ, индексация коммуналки необходима в связи с повышением НДС до 20%.

По мнению чиновников, данное предложение поможет предотвратить негативные тарифные последствия. То есть, в случае принятия идеи, с 1 января 2019 года тарифы повысятся частично, а с 1 июля индексация платы снизится с 4% до 2,4%. Так в Минэкономразвития хотят сохранить подорожание тарифов ЖКХ в пределах нормы.

Своё предложение министерство уже направило в Минэнерго, Федеральную антимонопольную службу и Минстрой.

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