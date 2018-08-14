Россиян обложат очередным налогом

На этот раз придётся платить за ущерб экологии.

Министерство финансов РФ предложило ввести новый налог. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

По предложению Минфина, в России должен появиться экологический налог, который должны платить организации и граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, деятельность которых наносит ущерб экологии. Исключение будет сделано лишь для ТБО, если это единственные отходы, созданные гражданами или компаниями.

Рассчитывать налоговую массу ведомство предлагает через объём или массу выбросов, устанавливая твёрдую ставку. К примеру, за тонну аммиака или карбоната натрия платить по 138,8 рубля, а за тонну хлора уже 181,6 рубля.

Вырученные с налога деньги Минфин предлагает тратить на улучшение экологии в стране.