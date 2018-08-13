В Госдуме высмеяли украинского военного

Тот заявил о мнимой опасности со стороны РФ.

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление бывшего замглавы начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко. Ранее украинский военный заявил, что российская армия, якобы, планирует «дойти до Днепра».

По словам представителя Госдумы, подобные заявления делают политики для набора рейтинга, однако если такую информацию высказывает человек в звании, подобном Романенко, он должен подкреплять её документами. В противном случае такие слова не делают никакой чести офицеру.

Кроме того, Александр Шерин заверил украинскую сторону, что противостоять Москве при помощи западных стран у Киева не получится.

- США – разумная страна, которая прекрасно понимает, с кем можно меряться силами, а с кем нет, - заявил Шерин в интервью RT. – Это очередные пустые и опрометчивые заявления.

Завершая комментарий, зампред заметил, что в Украине «слово офицера ничего не значит», а следовательно, говорить с такими людьми не о чем.