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Станислав Сикорский
13 Августа, 2018 17:30
В РПЦ озвучили цели визита Патриарха Кирилла в северные епархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник: kremlin.ru
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.
В период с 17 по 21 августа запланированы поездки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в северные епархии РПЦ.
Соответствующие данные обнародованы пресс-службой Русской православной церкви.
По заявленной информации, что предстоятель российского православия побывает с рабочим визитом в Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской епархии, а также Соловецком ставропигиальном монастыре.
"В Нарьян-Марской епархии патриарх ознакомится с ходом строительства храмов и совершит литургию 18 августа. В тот же день он посетит Великий Устюг, где совершит всенощное бдение в канун праздника Преображения. В сам же день праздника Преображения предстоятель Русской церкви возглавит служение божественной литургии в Котласе", - гласит сообщение.
В поездке Патриарха Кирилла 20 и 21 августа отведены для посещения Соловецкого монастыря. Там проведут заседание патриаршего попечительского совета по вопросам восстановления обители.
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