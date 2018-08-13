Религия

Станислав Сикорский
13 Августа, 2018 17:30

В РПЦ озвучили цели визита Патриарха Кирилла в северные епархии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник: kremlin.ru
#патриарх

#православие

#РПЦ
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.

В период с 17 по 21 августа запланированы поездки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в северные епархии РПЦ.

Соответствующие данные обнародованы пресс-службой Русской православной церкви.

По заявленной информации, что предстоятель российского православия побывает с рабочим визитом в Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской епархии, а также Соловецком ставропигиальном монастыре.

"В Нарьян-Марской епархии патриарх ознакомится с ходом строительства храмов и совершит литургию 18 августа. В тот же день он посетит Великий Устюг, где совершит всенощное бдение в канун праздника Преображения. В сам же день праздника Преображения предстоятель Русской церкви возглавит служение божественной литургии в Котласе", - гласит сообщение.

В поездке Патриарха Кирилла 20 и 21 августа отведены для посещения Соловецкого монастыря. Там проведут заседание патриаршего попечительского совета по вопросам восстановления обители.

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