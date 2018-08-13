Политика

Константин Большаков
13 Августа, 2018 15:24

«Вконтакте» выступила против силовиков, сажающих за мемы

Соцсеть "Вконтакте".
Источник: Smmacademy.ru
#Вконтакте

#соцсети

#силовики
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.

Посадки за репосты возмутили руководство соцсети.

Управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов выступил резко против необоснованных преследований граждан России за репосты в социальных сетях. Как заявил Рогозов, правоохранительные органы не обращают внимания на контекст записи, не отличают публикации от репостов, а изображение с сомнительными шутками (мемы) приравнивают к опасным уголовным преступлениям.

По словам Рогозова, статистика гласит, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. В связи с этим «Вконтакте» анонсировали важную реформу, защищающую странички пользователей.

- Мы введём возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей, - заявил Андрей Рогозов.

При этом управляющий директор соцсети добавил, что это только часть значимых изменений. О дальнейших реформах будет сообщено позднее.

Напомним, в последнее время в России за репосты и мемы в соцсетях осудили сразу несколько человек. Против этого выступила компания «Mail.ru» - владелец таких популярных соцсетей, как «Вконтакте» и «Одноклассники».

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