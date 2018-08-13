В Кремле ответили на вопрос о финансовой помощи Турции

Страна сейчас находится в тяжёлой ситуации после падения лиры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Москва оказывать финансовую помощь Турции. Турецкая лира, напомним, упала более чем на 20%.

- Это не та ситуация, где возможны какие-то гипотетические рассуждения, - сказал Песков, добавив, что просьб о помощи от Анкары пока не поступало, пишут РИА «Новости».

Падение турецкой лиры началось с того, что 10 августа президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции. Сразу же после этого национальная валюта обвалилась.

На следующий день турецкие власти заявили, что перейдут на расчёты в национальных валютах с рядом стран, в числе которых и Россия.