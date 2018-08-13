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Константин Большаков
13 Августа, 2018 13:14
В Кремле ответили на вопрос о финансовой помощи Турции
Дмитрий Песков.
Источник: Ru.axar.az
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.
Страна сейчас находится в тяжёлой ситуации после падения лиры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Москва оказывать финансовую помощь Турции. Турецкая лира, напомним, упала более чем на 20%.
- Это не та ситуация, где возможны какие-то гипотетические рассуждения, - сказал Песков, добавив, что просьб о помощи от Анкары пока не поступало, пишут РИА «Новости».
Падение турецкой лиры началось с того, что 10 августа президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции. Сразу же после этого национальная валюта обвалилась.
На следующий день турецкие власти заявили, что перейдут на расчёты в национальных валютах с рядом стран, в числе которых и Россия.
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