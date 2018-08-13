За доллар утром в понедельник давали 68 рублей

Российская валюта продолжает колебаться.

В понедельник, 13 августа, впервые с 2016 года курс доллара превысил 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

К 12 часам по московскому времени курс доллара немного снизился и составил 67,84 рубля. Евро оценивают в 77,3 рубля, тогда как утром европейская валюта превышала показатель в 78 рублей.

Как полагают финансисты, рубль «лихорадит» из-за заявлений США о введении новых антироссийских санкций. Также ситуацию для российской валюты осложняет падение турецкой лиры более чем на 20%.