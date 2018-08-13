Экономика

Константин Большаков
13 Августа, 2018 09:36

Володин заявил об отмене государственных пенсий

Вячеслав Володин.
Источник: Dialog1918.ru
#Володин

#пенсии

#реформа
Саратов, 13 Августа - DIXINEWS.

Такое заявление он сделал на встрече с жителями одного из городов в Приволжье.

В субботу, 11 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу в Саратове с жителями Заводского района города, в ходе которой озвучил печальные новости – в России могут снизить уровень пенсий, а то и вовсе отменить государственные пенсии.

Как пишет FreeNews-Volga, одна из жительниц задала Володину вопрос о пенсионной реформе, заявив, что её внуки могут просто не дожить до пенсии в случае принятия закона. В ответ на это спикер Госдумы заметил, что сейчас речь идёт о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности. Также Володин предложил продлевать срок жизни на спортплощадках.

- У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счёт бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, в середине июня 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Предлагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев назвал повышение пенсионного возраста «горьким лекарством»
Омбудсмен Титов предложил замену пенсионному возрасту
В правительстве РФ анонсировали новый порядок индексации пенсий
Читайте в рубрике:
В Кремле ответили на вопрос о финансовой помощи Турции
В правительстве объяснили очередной обвал рубля
Дело ТОАЗа сдувается в суде

Успенскую церковь XVIII века в Карелии мог поджечь подросток
В Москве проходит церемония прощания с режиссером Брусникиным
ФХР выступила за сохранение хоккея в рамках Олимпийских игр
312 человек пострадали при обрушении танцплощадки в Испании
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высмеяли украинского военного
Санкт-Петербург, 13 Августа, 18:06.
Названы условия реставрации памятника Николаю I в Петербурга
Москва, 13 Августа, 17:30.
В РПЦ озвучили цели визита Патриарха Кирилла в северные епархии
Москва, 13 Августа, 17:08.
В Москве анонсировали новый крупнейший в столице технопарк
Нижний Новгород, 13 Августа, 16:47.
ФК "Нижний Новгород" получит комплекс "Борский", облюбованный ранее уругвайцами
Казань, 13 Августа, 16:45.
Власти раздарят землю многодетным семьям в Казани
Москва, 13 Августа, 15:24.
«Вконтакте» выступила против силовиков, сажающих за мемы
Пермь, 13 Августа, 15:12.
Тысячи жителей Пермского края не могут уехать за границу
Нижний Новгород, 13 Августа, 14:02.
В Нижегородской области помидоры смогут выращивать круглый год
Волгоград, 13 Августа, 13:32.
В МЧС рассказали, как ликвидировали авиабомбу в 250 кг под Волгоградом
Москва, 13 Августа, 13:24.
Собянин признался, где появится лучший московский парк
Москва, 13 Августа, 13:14.
В Кремле ответили на вопрос о финансовой помощи Турции
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия