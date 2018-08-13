Володин заявил об отмене государственных пенсий

Такое заявление он сделал на встрече с жителями одного из городов в Приволжье.

В субботу, 11 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу в Саратове с жителями Заводского района города, в ходе которой озвучил печальные новости – в России могут снизить уровень пенсий, а то и вовсе отменить государственные пенсии.

Как пишет FreeNews-Volga, одна из жительниц задала Володину вопрос о пенсионной реформе, заявив, что её внуки могут просто не дожить до пенсии в случае принятия закона. В ответ на это спикер Госдумы заметил, что сейчас речь идёт о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности. Также Володин предложил продлевать срок жизни на спортплощадках.

- У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счёт бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, в середине июня 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Предлагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет.