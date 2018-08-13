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Константин Большаков
13 Августа, 2018 09:11
В Чёрное море прибыл американский эсминец
Эсминец USS Carney.
Источник: Dvidshub.net
Вашингтон, 13 Августа - DIXINEWS.
Военный корабль будет решать задачи властей США.
В акваторию Чёрного моря вошёл американский эсминец USS Carney. Об этом заявили в пресс-службе шестого флота США.
По сообщению американских военных, присутствие эсминца в Чёрном море нужно для усиления морской безопасности и стабильности. Командир корабля Тайсон Янг заверил, что время, проведённое здесь, «позволит улучшить оперативную совместимость, обмен информацией и опытом со странами-партнёрами».
Стоит отметить, что на эсминце USS Carney установлена система ПРО. В прошлом месяце в Чёрном море побывали сразу 2 военных корабля США.
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