В Чёрное море прибыл американский эсминец

Военный корабль будет решать задачи властей США.

В акваторию Чёрного моря вошёл американский эсминец USS Carney. Об этом заявили в пресс-службе шестого флота США.

По сообщению американских военных, присутствие эсминца в Чёрном море нужно для усиления морской безопасности и стабильности. Командир корабля Тайсон Янг заверил, что время, проведённое здесь, «позволит улучшить оперативную совместимость, обмен информацией и опытом со странами-партнёрами».

Стоит отметить, что на эсминце USS Carney установлена система ПРО. В прошлом месяце в Чёрном море побывали сразу 2 военных корабля США.