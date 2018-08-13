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Константин Большаков
13 Августа, 2018 09:02
В Госдуме предложили не называть колбасу колбасой
Виталий Милонов.
Источник: Life.ru
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.
В том случае, если данный продукт не является натуральным.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в котором предлагает запретить называть колбасой, соками и лимонадами продукты, которые не являются натуральными.
- Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», - сказал депутат в интервью РИА «Новости».
Такая же ситуация наблюдается в сфере прохладительных напитков, где, считает Милонов, производитель должен указывать возможный вред для здоровья от употребления таких продуктов.
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