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Константин Большаков
13 Августа, 2018 09:02

В Госдуме предложили не называть колбасу колбасой

Виталий Милонов.
Источник: Life.ru
#ГосДума

#Милонов

#колбаса
Москва, 13 Августа - DIXINEWS.

В том случае, если данный продукт не является натуральным.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в котором предлагает запретить называть колбасой, соками и лимонадами продукты, которые не являются натуральными.

- Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», - сказал депутат в интервью РИА «Новости».

Такая же ситуация наблюдается в сфере прохладительных напитков, где, считает Милонов, производитель должен указывать возможный вред для здоровья от употребления таких продуктов.

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