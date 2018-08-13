В Госдуме предложили не называть колбасу колбасой

В том случае, если данный продукт не является натуральным.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в котором предлагает запретить называть колбасой, соками и лимонадами продукты, которые не являются натуральными.

- Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», - сказал депутат в интервью РИА «Новости».

Такая же ситуация наблюдается в сфере прохладительных напитков, где, считает Милонов, производитель должен указывать возможный вред для здоровья от употребления таких продуктов.