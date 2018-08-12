Лавров анонсировал новую встречу Путина и Трампа

Несмотря на недружественную политику, российский лидер готов встретиться с американским.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами заявил, что очередная встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться.

По словам дипломата, российская сторона никогда не уходила от контактов, в том числе с представителями стран, которые проводят недружественную политику.

- Если лидеры чувствуют необходимость встретиться и вернуться к вопросам, которые должны объединять США и Россию, думаю, такая встреча состоится, - считает Сергей Лавров.

Напомним, недавно Путин и Трамп уже встречались. Двусторонний саммит прошёл 16 июля в Хельсинки.