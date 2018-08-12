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Константин Большаков
12 Августа, 2018 18:57
Лавров анонсировал новую встречу Путина и Трампа
Сергей Лавров.
Источник: Ugorizont.ru
Москва, 12 Августа - DIXINEWS.
Несмотря на недружественную политику, российский лидер готов встретиться с американским.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами заявил, что очередная встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться.
По словам дипломата, российская сторона никогда не уходила от контактов, в том числе с представителями стран, которые проводят недружественную политику.
- Если лидеры чувствуют необходимость встретиться и вернуться к вопросам, которые должны объединять США и Россию, думаю, такая встреча состоится, - считает Сергей Лавров.
Напомним, недавно Путин и Трамп уже встречались. Двусторонний саммит прошёл 16 июля в Хельсинки.
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