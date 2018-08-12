Озвучено число волонтёров в России в 2018 году

Число волонтеров в РФ возросло более чем на 30% с начала 2018 года.

Сейчас количество волонтеров в России достигает 11 миллионов. Эти данные озвучила глава Дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева во время форума для молодежи "Машук-2018".

По её словам, количество сторонников и добровольных помощников также возросло до 22 миллионов (по сравнению с 19 миллионами в начале года).

Руководительница Дирекции отметила, что волонтерство и добровольчество касается разных сфер: экологии, соцподдержки, благоустройства территорий и других. В этом году волонтеры первый раз помогали в организации оглашения Послания президента РФ Федеральному собранию, "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина, а также торжественной церемонии вступления в должность президента России.

Форум "Машук" в этом году проходит в Пятигорске, с 10 по 24 августа. Его участники - две тысячи представителей молодежи, в том числе и из соседних стран.

В программе форума - выступления известных тренеров, встречи с политиками, спортсменами и культурными деятелями. Кроме этого, фестиваль предусматривает конкурс проектов-грантов. Его участники предоставят для экспертов разработанные инициативы.