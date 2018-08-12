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Константин Большаков
12 Августа, 2018 13:02
Лайма Вайкуле разгневала крымчан заявлением о полуострове
Лайма Вайкуле.
Источник: dixinews.ru
Крым, 12 Августа - DIXINEWS.
Певица также порадовалась гибели СССР.
Популярная певица Лайма Вайкуле в ходе пресс-конференции перед выступлением в Одессе заявила, что не собирается ехать в Крым ни за какие деньги.
- Я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали, - сказала звезда.
Также Вайкуле заявила, что рада распаду СССР. В свою очередь на слова певицы уже отреагировали в Крыму. Так, председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе попросил Вайкуле не оценивать ситуацию вокруг полуострова «через кошелёк» и пригрозил включить её в «Крымское досье», пишут РИА «Новости».
Отметим, что «Крымское досье» включает в себя российских и украинских политиков и деятелей культуры, которые не признают результаты референдума о включении Крыма в состав РФ в 2014 году.
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