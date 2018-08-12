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Константин Большаков
12 Августа, 2018 10:58
Рассекречен приказ Сталина о бомбардировке Берлина
Иосиф Сталин.
Источник: Ru.delfi.lt
Москва, 12 Августа - DIXINEWS.
Такую информацию обнародовали сами военные в канун праздника.
Министерство обороны РФ опубликовало копии архивных документов, касающихся советской авиации в годы Великой Отечественной войны. Материалы представлены в честь дня Военно-воздушных сил России.
Самым любопытным документом из всех является приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ составлен от руки на обычном листе бумаги и подписан лично вождём СССР ночью 9 августа 1941 года.
- В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния - по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81 авиационной дивизии М.Водопьянов получил приказ о проведении налёта, - сообщили в Минобороны.
Отметим, что в августе-сентябре 1941 года советская авиация совершила девять авианалётов на Берлин.
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