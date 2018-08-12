Рассекречен приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Такую информацию обнародовали сами военные в канун праздника.

Министерство обороны РФ опубликовало копии архивных документов, касающихся советской авиации в годы Великой Отечественной войны. Материалы представлены в честь дня Военно-воздушных сил России.

Самым любопытным документом из всех является приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ составлен от руки на обычном листе бумаги и подписан лично вождём СССР ночью 9 августа 1941 года.

- В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния - по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81 авиационной дивизии М.Водопьянов получил приказ о проведении налёта, - сообщили в Минобороны.

Отметим, что в августе-сентябре 1941 года советская авиация совершила девять авианалётов на Берлин.