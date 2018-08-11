Посол Греции покидает Россию

Решение принял глава греческого МИД после ответа российских властей на высылку наших дипломатов.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас принял решение отозвать греческого посла из Москвы. В ближайшее время Андреас Фриганас вернётся на родину. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на источники в правительстве.

При этом в Москву будет направлен другой посол, однако когда это случится – не уточняется. В греческих дипломатических кругах подтвердили данную информацию.

Напомним, в июле Греция выслала из страны двух российских дипломатов и ещё двум запретила въезд. Сотрудников МИД РФ обвинили во вмешательстве во внутренние дела Афин. Российская сторона ответила зеркальными мерами.