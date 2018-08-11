Политика

Константин Большаков
11 Августа, 2018 14:26

Посол Греции покидает Россию

Андреас Фриганас.
Источник: Greekmos.ru
#Греция

#МИД

#дипломаты
Москва, 11 Августа - DIXINEWS.

Решение принял глава греческого МИД после ответа российских властей на высылку наших дипломатов.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас принял решение отозвать греческого посла из Москвы. В ближайшее время Андреас Фриганас вернётся на родину. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на источники в правительстве.

При этом в Москву будет направлен другой посол, однако когда это случится – не уточняется. В греческих дипломатических кругах подтвердили данную информацию.

Напомним, в июле Греция выслала из страны двух российских дипломатов и ещё двум запретила въезд. Сотрудников МИД РФ обвинили во вмешательстве во внутренние дела Афин. Российская сторона ответила зеркальными мерами.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Захарова возмутилась заявлениям США о новых санкциях
В МИД заявили о «драконовских» санкциях против РФ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Читайте в рубрике:
Украина опять подала в суд на Россию
Путин прокомментировал новые американские санкции
Медведев заявил о начале экономической войны

Сенатор-демократ из Флориды обвинил русских во взломе системы регистрации избирателей
Полёт и последствия крушения угнанного в США авиалайнера
Авиашоу перед финалом «Танкового биатлона» в Алабине — LIVE
Онлайн-полиция на страже идей: в Facebook работает команда «электронных Шерлоков»
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре озвучили приговор террористу, едва не зарезавшему двух силовиков
Ростов-на-Дону , 11 Августа, 18:05.
В Ростове озвучили итоги Спартакиады между чиновниками области
Воронеж, 11 Августа, 17:30.
Воронежец Илья Борисов стал призёром чемпионата по греко-римской борьбе
Волгоград, 11 Августа, 16:25.
В Волгоградской области выявили редкие заболевания у укушенных клещами людей
Москва, 11 Августа, 14:26.
Посол Греции покидает Россию
Астана, 11 Августа, 14:01.
В Астане прокомментировали слухи о военных базах США
Киев, 11 Августа, 13:08.
Украина опять подала в суд на Россию
Благовещенск, 11 Августа, 12:22.
Благовещенский священник-блогер объяснил, почему нужно запретить новый клип Лободы
Казань, 11 Августа, 11:56.
В Казани встретили гоночные самолёты для Red Bull Air Race 2018
Нижний Новгород, 11 Августа, 11:21.
В Нижнем Новгороде решили, что делать со Стрелкой
Челябинск, 11 Августа, 10:43.
Креативный уралец решил избежать работы и теперь может получить тюремный срок
Ростов-на-Дону , 10 Августа, 17:31.
СК озвучил подробности гибели пассажирки лайнера, приземлившегося в Ростове
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия