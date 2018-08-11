В Астане прокомментировали слухи о военных базах США

Страна расширяет сотрудничество с американцами.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал, с какой целью Астана развивает сотрудничество с США. По его словам, речь идёт о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию страны для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.

- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идёт, - заверил глава казахстанского МИД в интервью РИА «Новости».

Абдрахманов напомнил, что 12 августа в Актау планируется подписать конвенцию о неприсутствии на Каспийском море вооружённых сил обеих сторон.