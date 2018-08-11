|
Константин Большаков
11 Августа, 2018 14:01
В Астане прокомментировали слухи о военных базах США
Астана.
Источник: Otdih.pro
Астана, 11 Августа - DIXINEWS.
Страна расширяет сотрудничество с американцами.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал, с какой целью Астана развивает сотрудничество с США. По его словам, речь идёт о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию страны для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.
- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идёт, - заверил глава казахстанского МИД в интервью РИА «Новости».
Абдрахманов напомнил, что 12 августа в Актау планируется подписать конвенцию о неприсутствии на Каспийском море вооружённых сил обеих сторон.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия