Армия и оружие

Константин Большаков
11 Августа, 2018 14:01

В Астане прокомментировали слухи о военных базах США

Астана.
Источник: Otdih.pro
#Казахстан

#США

#Афганистан
Астана, 11 Августа - DIXINEWS.

Страна расширяет сотрудничество с американцами.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал, с какой целью Астана развивает сотрудничество с США. По его словам, речь идёт о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию страны для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.

- Ни о каких военных базах на Каспии речь не идёт, - заверил глава казахстанского МИД в интервью РИА «Новости».

Абдрахманов напомнил, что 12 августа в Актау планируется подписать конвенцию о неприсутствии на Каспийском море вооружённых сил обеих сторон.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев заявил о начале экономической войны
В МИД заявили о «драконовских» санкциях против РФ
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США
Читайте в рубрике:
Ливия попросила военной помощи у Путина
Российские разведчики признаны лучшими в мире
Российская армия сможет вести звёздные войны

За 1,5 года свыше 1700 чиновников уволены за нарушения антикоррупционных норм
В результате забастовки пилотов по всей Европе отменены сотни авиарейсов
Пловцы сборной России побили рекорд, который держался почти 40 лет
Житель Перу вернулся в Россию за дворнягой, которую спас на ЧМ-2018
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре озвучили приговор террористу, едва не зарезавшему двух силовиков
Ростов-на-Дону , 11 Августа, 18:05.
В Ростове озвучили итоги Спартакиады между чиновниками области
Воронеж, 11 Августа, 17:30.
Воронежец Илья Борисов стал призёром чемпионата по греко-римской борьбе
Волгоград, 11 Августа, 16:25.
В Волгоградской области выявили редкие заболевания у укушенных клещами людей
Москва, 11 Августа, 14:26.
Посол Греции покидает Россию
Астана, 11 Августа, 14:01.
В Астане прокомментировали слухи о военных базах США
Киев, 11 Августа, 13:08.
Украина опять подала в суд на Россию
Благовещенск, 11 Августа, 12:22.
Благовещенский священник-блогер объяснил, почему нужно запретить новый клип Лободы
Казань, 11 Августа, 11:56.
В Казани встретили гоночные самолёты для Red Bull Air Race 2018
Нижний Новгород, 11 Августа, 11:21.
В Нижнем Новгороде решили, что делать со Стрелкой
Челябинск, 11 Августа, 10:43.
Креативный уралец решил избежать работы и теперь может получить тюремный срок
Ростов-на-Дону , 10 Августа, 17:31.
СК озвучил подробности гибели пассажирки лайнера, приземлившегося в Ростове
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия