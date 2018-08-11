Украина опять подала в суд на Россию

Очередной повод обратиться в европейский суд нашли власти Киева.

Замминистра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что Киев подал против Москвы иск в Европейский суд по правам человека. Он касается украинских заключенных на территории нашей страны.

- Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских заключенных Кремля, - сообщил чиновник.

По словам Лещина, иск содержит 130 страниц и сообщает о якобы имеющих место быть нарушениях статей европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека в отношении 71 гражданина Украины.

Напомним, в июне 2018 года власти РФ и Украины договорились, что омбудсмены обеих стран посетят своих граждан, находящихся в заключении в соседнем государстве.