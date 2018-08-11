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Константин Большаков
11 Августа, 2018 13:08
Украина опять подала в суд на Россию
Киев.
Источник: Mykharkov.info
Киев, 11 Августа - DIXINEWS.
Очередной повод обратиться в европейский суд нашли власти Киева.
Замминистра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что Киев подал против Москвы иск в Европейский суд по правам человека. Он касается украинских заключенных на территории нашей страны.
- Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских заключенных Кремля, - сообщил чиновник.
По словам Лещина, иск содержит 130 страниц и сообщает о якобы имеющих место быть нарушениях статей европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека в отношении 71 гражданина Украины.
Напомним, в июне 2018 года власти РФ и Украины договорились, что омбудсмены обеих стран посетят своих граждан, находящихся в заключении в соседнем государстве.
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