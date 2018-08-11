Благовещенский священник-блогер объяснил, почему нужно запретить новый клип Лободы

Благовещенский священник Святослав Шевченко выступил призывом запретить показ на территории России нового клипа на песню украинской певицы Светланы Лободы.

Священнослужитель Благовещенской епархии РПЦ обнародовал соответствующий видеоролик на YouTube. По его мнению, новый клип Лободы содержит в себе пропаганду гомосексуализма и суицида.

Шевченко полагает, что наличие подобного сорта элементов в музыке или музыкальных клипах, которые доступны для несовершеннолетних, идёт в разрез с действующим законодательством.

Кроме того, священник отметил заурядность музыкальной и текстовой составляющей песни.

"То есть, мягко говоря, это далеко не Desрасito", - считает Шевченко.

Напомним, за несколько дней после публикации клип на песню Светланы Лободы SuperSTAR набрал на YouTube почти 6 миллионов просмотров. Лишь позднее добавили возрастные ограничения "+18".