Путин прокомментировал новые американские санкции

Российский лидер считает, что они были бы нелегитимными.

Президент РФ Владимир Путин считает, что новые антироссийские санкции, которые могут принять в Америке, будут нелигитимными. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Совета безопасности, которое состоялось в пятницу, 10 августа.

- Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчёркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права, - сообщили в Кремле.

Другой темой совещания стали вопросы, связанные с саммитом «каспийской пятёрки» в Актау и урегулированием правового статуса Каспия.