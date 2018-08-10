Политика

Константин Большаков
10 Августа, 2018 17:19

Путин прокомментировал новые американские санкции

Совещание Совета безопасности.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#санкции

#Совбез
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.

Российский лидер считает, что они были бы нелегитимными.

Президент РФ Владимир Путин считает, что новые антироссийские санкции, которые могут принять в Америке, будут нелигитимными. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Совета безопасности, которое состоялось в пятницу, 10 августа.

- Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчёркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права, - сообщили в Кремле.

Другой темой совещания стали вопросы, связанные с саммитом «каспийской пятёрки» в Актау и урегулированием правового статуса Каспия.

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