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Константин Большаков
10 Августа, 2018 17:19
Путин прокомментировал новые американские санкции
Совещание Совета безопасности.
Источник: kremlin.ru
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.
Российский лидер считает, что они были бы нелегитимными.
Президент РФ Владимир Путин считает, что новые антироссийские санкции, которые могут принять в Америке, будут нелигитимными. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Совета безопасности, которое состоялось в пятницу, 10 августа.
- Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчёркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права, - сообщили в Кремле.
Другой темой совещания стали вопросы, связанные с саммитом «каспийской пятёрки» в Актау и урегулированием правового статуса Каспия.
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