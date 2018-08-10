Культура

Станислав Сикорский
10 Августа, 2018 16:35

В театре "Практика" раскрыли даты прощания и похорон Дмитрия Брусникина

Актёр Дмитрий Брусникин.
Источник: Интерфакс
#актёр

#театр

#смерть
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.

Смерть заслуженного российского артиста Дмитрия Брусникина зафиксировали в четверг, 9 августа.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе театра "Практика". Скончавшийся в 60 лет артист до конца жизни занимал должность художественного руководителя учреждения.

Церемонию прощания запланировали на понедельник, 13 августа. Примет гражданскую панихиду МХТ имени Чехова.

Вслед за этим будет организовано отпевание. Его проведут священнослужители Храма Софии Премудрости Божией, что располагается на Софийской набережной столицы.

Похоронен прославленный отечественный артист будет на территории Троекуровского кладбища.

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