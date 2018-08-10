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Константин Большаков
10 Августа, 2018 15:24
Власти Москвы забрали землю, где снимали «Дом-2»
"Дом-2".
Источник: Dom2.ru
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.
Популярное шоу теперь переедет в другое место.
В мэрии Москвы сообщили, что департамент городского имущества распорядился изъять участок, на котором проходили съёмки популярного реалити-шоу «Дом-2». Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации столицы.
Речь идёт о земле, расположенной недалеко от коттеджного посёлка Летова Роща на территории Новой Москвы. Там будет проложена дорога от Саларьево до деревни Марьино. На месте, где снимали «Дом-2», планируется сделать трамвайную остановку.
Кроме того, в течение 2 месяцев мэрия Москвы обещает проекту предоставить новую площадку.
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